В Закарпатской области спасатели пятый день ищут пропавшего туриста

Возле села Березники Свалявского района во время катания на лыжах 13 февраля заблудились два человека. Одного из них уже нашли, а второго ищут до сих пор, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Пропавший турист катался на лыжах на склоне горы Гемба Фото: depositphotos.com

В Закарпатской области пятые сутки ищут пропавшего туриста. Об этом 18 февраля сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

13 февраля возле села Березники Свалявского района на склоне горы Гемба во время катания на лыжах заблудились два жителя Киева.

14 февраля в 11.30 поисковая группа нашла одного туриста. Его состояние здоровья удовлетворительное.

"По состоянию на 7.00 18 февраля поиски второго пропавшего туриста продолжаются. К поисковым работам в течение суток привлекались 47 человек и 10 единиц техники, из них от ГСЧС 32 человека и восемь единиц техники", – сообщили в ведомстве.

По информации Укргидрометцентра на Facebook, 18 февраля в Карпатском регионе ожидается умеренный снег. С 16 февраля температура воздуха ночью опускалась до -7...-14 °С, а днем до 0...-8°С. 18 февраля по всей Украине наблюдается ослабление морозов.