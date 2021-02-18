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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Закарпатской области спасатели пятый день ищут пропавшего туриста

Возле села Березники Свалявского района во время катания на лыжах 13 февраля заблудились два человека. Одного из них уже нашли, а второго ищут до сих пор, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Пропавший турист катался на лыжах на склоне горы Гемба
Пропавший турист катался на лыжах на склоне горы Гемба
Фото: depositphotos.com

В Закарпатской области пятые сутки ищут пропавшего туриста. Об этом 18 февраля сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

13 февраля возле села Березники Свалявского района на склоне горы Гемба во время катания на лыжах заблудились два жителя Киева.

14 февраля в 11.30 поисковая группа нашла одного туриста. Его состояние здоровья удовлетворительное.

"По состоянию на 7.00 18 февраля поиски второго пропавшего туриста продолжаются. К поисковым работам в течение суток привлекались 47 человек и 10 единиц техники, из них от ГСЧС 32 человека и восемь единиц техники", – сообщили в ведомстве.

По информации Укргидрометцентра на Facebook, 18 февраля в Карпатском регионе ожидается умеренный снег. С 16 февраля температура воздуха ночью опускалась до -7...-14 °С, а днем до 0...-8°С. 18 февраля по всей Украине наблюдается ослабление морозов.

Теги: здоровье, ГСЧС, туристы, непогода, зима, горы
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