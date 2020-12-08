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В Запорожье подростки с пистолетом пытались ограбить три магазина – патрульная полиция

Подростки пытались ограбить магазины в разных районах Запорожья, отметили в патрульной полиции.

Полиция задержала подростков
Полиция задержала подростков
Фото: Патрульна поліція Запорізької області / YouTube

В Запорожье подростки с пистолетом пытались ограбить три магазина. Об этом сообщила Патрульная полиция Запорожской области в Facebook 7 декабря.

Сначала в полицию поступило сообщение о стрельбе на остановке "Набережная". Заявитель рассказал, что к инциденту причастны четверо подростков, у одного из которых есть пистолет. Когда полицейские приехали, они увидели подростков в отъезжавшем автобусе. Патрульные остановили его, у одного из подростков нашли предмет, похожий на пистолет, его доставили в отдел полиции. 

"Через некоторое время другой экипаж получил вызов, что неизвестные на проспекте Металлургов совершали хулиганские действия в магазине и пытались завладеть деньгами из кассового аппарата. Ознакомившись с видео с камер наблюдения, патрульные выяснили, что к событию причастны подростки с предыдущего вызова. Во время отработки информации патрульные услышали клич о помощи с улицы Победы – продавщицы двух магазинов указали на подростков и сообщили, что они пытались завладеть деньгами и товаром", – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, увидев патрульных, подростки стали убегать, одного из них правоохранители догнали.

"Позже парень признался, что он с двумя товарищами был участником событий, произошедших в трех магазинах", – добавили в полиции.

Правоохранители разыскали других вероятных причастных к событиям и доставили их в полицию.

https://www.facebook.com/zaporizhiapolice/videos/384345259568318/

Теги: Запорожье, оружие, ограбление, патрульная полиция, подростки
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