В Запорожской области мужчина с гранатой угрожал перекрыть дорогу

Инцидент в городе Васильевка Запорожской области произошел вечером 20 июля. Почему подозреваемый собирался перекрывать дорогу, в сообщении облуправления полиции не уточняется.

В городе Васильевка Запорожской области вечером 20 июля правоохранители задержали вооруженного гранатой мужчину, который угрожал перекрыть дорогу. Об этом сообщает пресс-служба запорожского облуправления Национальной полиции.

В полиции уточнили, что сначала подозреваемый сам позвонил на линию "112", а спустя несколько минут о вооруженном мужчине в продуктовом магазине правоохранителям сообщил очевидец.

"Правоохранители задержали вооруженного хулигана. У него изъяли гранату Ф-1. Подозреваемым оказался ранее судимый за корыстные преступления местный житель 1968 года рождения, который, согласно медицинскому заключению, находился в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленник – в прошлом участник АТО. Предварительно установлено, что боеприпас он привез из зоны проведения операции Объединенных сил", – отметили в полиции.

О мотивах задержанного правоохранители не сообщают.

По факту происшествия открыто уголовное производство по статьям о незаконном обращении с оружием и хулиганстве. Максимальное наказание по этим статьям – до семи лет лишения свободы.