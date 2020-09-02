В Житомире погиб студент военного института

1 сентября погиб курсант Житомирского военного института имени Королева Максим Хоровский, обстоятельства его смерти выясняются.

Курсант Житомирского военного института имени Королева погиб в результате неосторожного обращения с оружием. Об этом сообщается на сайте института.

Инцидент произошел 1 сентября. Погибший – курсант набора 2020 года Максим Хоровский. Причины и обстоятельства происшествия изучаются представителями Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины, Военной прокуратуры Житомирского гарнизона и Национальной полиции.

"Командование Житомирского военного института выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего курсанта", – говорится в сообщении.