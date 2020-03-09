В Житомирской области в ДТП погибли годовалый ребенок и трое взрослых

После столкновения BMW и Daewoo Lanos выжил только один пассажир, он находится в больнице, рассказали в полиции Житомирской области.

В поселке Любар Житомирской области в результате столкновения автомобилей BMW и Daewoo Lanos погибли четыре человека, в том числе годовалый ребенок. Об этом 9 марта проинформировала пресс-служба полиции области.

Авария произошла в 4.15 утра на дороге Житомир – Черновцы. По предварительной версии, виновником стал 23-летний водитель BMW. Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

В результате столкновения оба водителя и 34-летняя пассажирка Daewoo погибли на месте. Ребенок скончался в реанимации.

"Сейчас в медицинском учреждении находится пассажир BMW 523, житель села Громада Любарского района, 1994 года рождения", – добавили в пресс-службе.

Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

"Известно, что пассажирка Daewoo Lanos, 1985 года рождения, – гражданка Украины. Погибшая девочка в возрасте 1 год и три месяца – ее ребенок, гражданка Италии. По имеющейся информации, женщина ехала от родственников в Хмельницкой области в аэропорт в столице вместе с дочерью, воспользовавшись услугами водителя такси, 1976 года рождения, жителя Хмельницкой области", – рассказали в пресс-службе.