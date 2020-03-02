В Харьковской области в ДТП с участием КамАЗа погибли четыре человека

Грузовой автомобиль КамАЗ с прицепом столкнулся с легковым Daewoo Lanos на въезде в Купянск Харьковской области.

Утром 2 марта на въезде в город Купянск Харьковской области произошло ДТП, жертвами которого стали четыре человека. Об этом проинформировала полиция области.

"На трассе Чугуев – Меловое на въезде в город Купянск произошло столкновение автомобилей КамАЗ с прицепом и Daewoo Lanos. В результате аварии 22-летний водитель легковушки и двое его пассажиров – 24-х и 44-летние женщины – от полученных травм погибли на месте. Еще один пассажир автомобиля, 47-летний мужчина, был госпитализирован в местную больницу, однако вскоре скончался", – сказано в сообщении.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

В полиции отметили, что могут задержать 36-летнего водителя грузовика.