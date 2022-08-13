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"Василиса решила выйти прогуляться". В Харьковской области пять часов ловили львицу

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После начала вторжения хозяева оставили двухмесячную Василису на знакомых, но, отметили в полиции, "девочка за это время изрядно подросла"
После начала вторжения хозяева оставили двухмесячную Василису на знакомых, но, отметили в полиции, "девочка за это время изрядно подросла"
Фото: UAnimals / Facebook

В Песочинской общине Харьковской области правоохранительные органы развернули пятичасовую операцию для поимки восьмимесячной львицы, которая бродила между дачными участками. Об этом сообщила 12 августа пресс-служба полицейских офицеров общин Харьковской области.

"Мы не знали, чего ожидать от животного. Внешне оно не проявляло агрессии, но хищник есть хищник. Прежде всего ради безопасности граждан мы ограничили передвижение людей на этой территории и максимально распространили сообщения о вынужденных мерах", – говорится в сообщении.

Как выяснилось, хозяева животного после 24 февраля уехали за границу, оставив на знакомых тогда еще двухмесячного львенка. "Однако девочка за это время изрядно подросла", – отметили полицейские.

На место события полицейские вызвали специалистов из службы защиты животных UAnimals. Львицу обездвижили безопасным снотворным и отправили в зоопарк. По словам правоохранителей, люди, у которых она жила, согласились, что лучше, чтобы за зверем ухаживали профессионалы.

https://www.facebook.com/pogKharkiv/posts/pfbid02kH5e7Qgqd7YtAP7A6CNChGMk2aCL3FwPBhPCWMStGo8NeYXACwvazw8YojrQtuUkl

В UAnimals рассказали, что львица сейчас в Приюте для диких животных Натальи Поповой.

"Оказалось, что восьмимесячный львенок Василиса, который жил в соседнем хозяйстве, решил выйти прогуляться. Команда разыскала владельца животного и объяснила, что содержать дикого зверя в домашних условиях – неправильно. Мужчина согласился передать львенка UAnimals", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/UAnimals.official/posts/pfbid02LfawjxK1sP9c8EJ638w2P6KcVb8hEhwzsDfL8FDvagzguTFAMroKfUnRhJ8uXyo6l

Теги: полиция, животные, Харьковская область, дикие животные, животное
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