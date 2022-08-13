"Василиса решила выйти прогуляться". В Харьковской области пять часов ловили львицу

После начала вторжения хозяева оставили двухмесячную Василису на знакомых, но, отметили в полиции, "девочка за это время изрядно подросла" Фото: UAnimals / Facebook

"Мы не знали, чего ожидать от животного. Внешне оно не проявляло агрессии, но хищник есть хищник. Прежде всего ради безопасности граждан мы ограничили передвижение людей на этой территории и максимально распространили сообщения о вынужденных мерах", – говорится в сообщении.

Как выяснилось, хозяева животного после 24 февраля уехали за границу, оставив на знакомых тогда еще двухмесячного львенка. "Однако девочка за это время изрядно подросла", – отметили полицейские.

На место события полицейские вызвали специалистов из службы защиты животных UAnimals. Львицу обездвижили безопасным снотворным и отправили в зоопарк. По словам правоохранителей, люди, у которых она жила, согласились, что лучше, чтобы за зверем ухаживали профессионалы.

В UAnimals рассказали, что львица сейчас в Приюте для диких животных Натальи Поповой.

"Оказалось, что восьмимесячный львенок Василиса, который жил в соседнем хозяйстве, решил выйти прогуляться. Команда разыскала владельца животного и объяснила, что содержать дикого зверя в домашних условиях – неправильно. Мужчина согласился передать львенка UAnimals", – говорится в сообщении.