Верховную Раду Украины "заминировали", взрывчатку не нашли

В столичной полиции рассказали, что сообщение о минировании поступило от анонима утром. Полицейские проверили здание и всю территорию, прилегающую к Верховной Раде.

Взрывотехники проверили здание Рады и всю прилегающую к ней территорию Фото: depositphotos.com

Сегодня, 13 ноября, в полицию Киева поступил анонимный звонок с сообщением о минировании Верховной Рады Украины. Об этом написал в Telegram телеканал "Украина 24".

Журналисты телеканала со ссылкой на информацию от столичной полиции в прямом эфире рассказали, что сообщение о минировании поступило в полицию утром.

"На место сразу прибыли взрывотехники. Они обследовали здание Рады и всю прилегающую территорию", – рассказали журналисты канала.

После проверки полицейские не нашли взрывчатку.

"Сейчас тут тихо и спокойно. И на площади перед Радой тоже", – сказано в сюжете.

Агентство "РБК-Украина" со ссылкой на комментарий полиции Киева уточнило, что аноним позвонил в полицию 13 ноября в 9.20 утра. В полиции не смогли ответить, проводилась ли эвакуация из здания Рады.