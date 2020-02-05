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ПРОИСШЕСТВИЯ

Во Львове мужчина открыл стрельбу в торговом центре, пострадавших нет

23-летний житель города Жовква Львовской области вечером 4 февраля открыл стрельбу, предположительно из пневматического оружия, по людям и витринам во львовском ТРЦ "Форум". Его задержали.

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Мужчину задержали
Мужчину задержали
Фото: Igor Zinkevych / Facebook

4 февраля в одном из торгово-развлекательных центров Львова один из посетителей открыл стрельбу. Пострадавших в результате инцидента нет, сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции во Львовской области.

Сообщение о стрельбе правоохранителям поступило около 17.40. На место происшествия прибыли сотрудники управления полиции охраны, которые задержали злоумышленника.

Им оказался 23-летний житель города Жовква Львовской области. У мужчины изъят предмет, похожий на пистолет для отстрела резиновых пуль. Оружие отправили на экспертизу. 

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Мужчине грозит до семи лет тюрьмы.

Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook сообщил, что инцидент произошел в ТРЦ "Форум". По его информации, злоумышленник стрелял по людям и витринам якобы из-за проблем в личной жизни.

https://www.facebook.com/igor.zinkevych/posts/2785226361530971

Теги: Львов, оружие, стрельба, экспертиза, хулиганство, правоохранители, происшествия, уголовное производство, Игорь Зинкевич
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