Во Львове обнаружили больного малярией. Он недавно вернулся из Африки

У 46-летнего львовянина, который недавно вернулся из Уганды и жаловался на повышенную температуру, врачи обнаружили малярию.

Во Львовскую областную инфекционную больницу госпитализировали мужчину с малярией. Больной недавно вернулся из Африки. Об этом сообщает "Еспресо TV".

Заболевший – 46-летний мужчина, который недавно вернулся из Уганды. По словам главного эпидемиолога области Натальи Тимко, больной жаловался на повышенную температуру тела. Поскольку врач знал, откуда приехал пациент, его сразу обследовали на наличие малярии.

"Заболевание передается от комаров. Сейчас пациент лечится у нас, мы применяем специальные противомалярийные препараты. Это заболевание весьма непредсказуемо, может протекать от легкой формы и до летального исхода. В прошлом году пациент, который тоже приехал из Африки, умер от малярии, спасти его не удалось", – рассказала врач.

Вместе с тем, Тимко подчеркнула, что окружающим заболевание не страшно, поскольку малярия передается только от комаров.

Малярия – инфекционное заболевание, которое вызывается паразитами, передающимися человеку при укусе инфицированными комарами. 80–90% смертельных исходов приходятся на случаи тропической малярии.

Первую в мире вакцину от малярии начали тестировать в африканской Малави в апреле 2019 года.