Во Львове посреди дня изнасиловали 12-летнего мальчика – полиция

Мать ребенка сообщила, что во время прогулки с детьми во Львове исчез ее 12-летний сын. Вскоре мальчик вернулся домой и рассказал, что его изнасиловали в парке.

Во Львове неизвестный в парке изнасиловал 12-летнего мальчика. Об этом 18 июня сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Сообщение об исчезновении 12-летнего мальчика поступило в полицию 18 июня в 12.40. Мать ребенка рассказала, что во время прогулки с детьми в Железнодорожном районе Львова исчез ее сын.

Вскоре мальчик вернулся домой и сообщил, что на улице Роксоланы неизвестный мужчина позвал его в парк якобы помочь толкать мопед и пообещал купить газированный напиток. В этом же парке ребенка изнасиловали.

Через несколько часов правоохранители установили, что к преступлению вероятно причастен 18-летний житель Львова. Решается вопрос о его задержании и избрании меры пресечения.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – от 10 до 15 лет лишения свободы.