Во Львовской области автобус слетел в кювет, семь человек травмированы

По данным полиции Львовской области, водитель рейсового автобуса не справился с управлением на повороте и съехал в кювет.

В Самборском районе Львовской области утром 28 июля рейсовый автобус Самбор – Дрогобыч съехал в кювет, в результате чего семь пассажиров, в том числе четырехлетний ребенок, получили травмы. Об этом сообщила пресс-служба львовского облуправления Национальной полиции в Facebook.

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что 59-летний водитель автобуса не справился с управлением на повороте.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекшее нанесение потерпевшему телесных повреждений средней степени тяжести).