Во Львовской области маршрутка столкнулась с грузовиком, пострадало семь человек

Получили травмы водитель и шесть пассажиров маршрутки Фото: dsns.gov.ua

На момент столкновения в автобусе находилось 20 человек, пострадали семь из них.

"Спасатели с помощью гидравлического снаряжения деблокировали пострадавшего водителя и передали медикам. После осмотра медиками пострадавших в Стрыйскую центральную районную больницу госпитализированы три человека с травмами разной степени тяжести", – говорится в сообщении.

Полиция Львовской области сообщила, что открыла уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

В полиции уточнили, что пострадавшим – водителю и шестерым пассажирам микроавтобуса – от 43 до 55 лет. За рулем грузовика Volvo с полуприцепом был 43-летний местный житель.