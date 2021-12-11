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ПРОИСШЕСТВИЯ

Во Львовской области маршрутка столкнулась с грузовиком, пострадало семь человек

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Получили травмы водитель и шесть пассажиров маршрутки
Получили травмы водитель и шесть пассажиров маршрутки
Фото: dsns.gov.ua

Во Львовской области возле села Верчаны вечером 10 декабря маршрутный автобус Mercedes столкнулся с грузовым автомобилем Volvo. Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

На момент столкновения в автобусе находилось 20 человек, пострадали семь из них. 

"Спасатели с помощью гидравлического снаряжения деблокировали пострадавшего водителя и передали медикам. После осмотра медиками пострадавших в Стрыйскую центральную районную больницу госпитализированы три человека с травмами разной степени тяжести", – говорится в сообщении.

Полиция Львовской области сообщила, что открыла уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины). 

В полиции уточнили, что пострадавшим – водителю и шестерым пассажирам микроавтобуса – от 43 до 55 лет. За рулем грузовика Volvo с полуприцепом был 43-летний местный житель.

Теги: ДТП, автомобили, ГСЧС, полиция, авария, Львовская область, пострадавшие, маршрутка, грузовик, столкновение, травмы
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