Водитель и пассажир рейсового автобуса, попавшего в ДТП в Тернопольской области, скончались в больнице – полиция

Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter 313, следовавший по маршруту Кременец – Тернополь, и автомобиль Volkswagen Passat столкнулись вблизи села Лозовая. По информации ГСЧС, в результате аварии были госпитализированы 10 человек.
Полиция пишет о девяти пострадавших – по ее информации, госпитализировали обоих водителей, двух пассажиров из легкового автомобиля и пятерых – из автобуса.
"Водителя и пассажира рейсового автобуса медикам спасти не удалось. От полученных травм они скончались в больнице. Еще два пассажира – в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.
Причины ДТП еще выясняют. Открыто производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек) Уголовного кодекса Украины.
Водители, по предварительным данным, были трезвы, но у них взяли образцы крови для проверки.
"В ходе расследования стало известно, что автобус дооборудован из грузового автомобиля в пассажирский", – добавили в полиции.
Это второе крупное ДТП с участием маршрутного автобуса в Украине за последние дни. 7 декабря в Черниговской области столкнулись грузовик и маршрутка. 11 человек погибли на месте, еще двое скончались в больнице, семь человек пострадали.
Синоптики предупреждали, что высокая влажность, туманы, осадки и, как следствие, скользкие дороги ожидаются в Украине на протяжении всей этой недели.