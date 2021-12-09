Водитель и пассажир рейсового автобуса, попавшего в ДТП в Тернопольской области, скончались в больнице – полиция

Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter 313, следовавший по маршруту Кременец – Тернополь, и автомобиль Volkswagen Passat столкнулись вблизи села Лозовая. По информации ГСЧС, в результате аварии были госпитализированы 10 человек.

Фото: tp.npu.gov.ua

Полиция пишет о девяти пострадавших – по ее информации, госпитализировали обоих водителей, двух пассажиров из легкового автомобиля и пятерых – из автобуса.

"Водителя и пассажира рейсового автобуса медикам спасти не удалось. От полученных травм они скончались в больнице. Еще два пассажира – в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.

Фото: tp.npu.gov.ua

Причины ДТП еще выясняют. Открыто производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек) Уголовного кодекса Украины.

Водители, по предварительным данным, были трезвы, но у них взяли образцы крови для проверки.

"В ходе расследования стало известно, что автобус дооборудован из грузового автомобиля в пассажирский", – добавили в полиции.