ДТП под Черниговом. Водителя грузовика задержали, ему сообщили о подозрении

В результате ДТП погибло 13 человек Фото: Поліція Чернігівської області / Facebook

Задержанному сообщили о подозрении в нарушении правил дорожного движения, что повлекло за собой гибель нескольких человек (ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины). Максимальное наказание – 10 лет лишения свободы.

Как отметили в Офисе генпрокурора, сейчас решается вопрос об избрании водителю меры пресечения.

В ходе обысков правоохранители изъяли документы по эксплуатационному содержанию дороги, разрешение на пассажирские перевозки маршрутным автобусом и тому подобное.

Также проводится ряд экспертиз по техническому состоянию транспортных средств и дорожного покрытия.