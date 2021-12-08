ДТП под Черниговом. Водителя грузовика задержали, ему сообщили о подозрении

Задержанному сообщили о подозрении в нарушении правил дорожного движения, что повлекло за собой гибель нескольких человек (ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины). Максимальное наказание – 10 лет лишения свободы.
Как отметили в Офисе генпрокурора, сейчас решается вопрос об избрании водителю меры пресечения.
В ходе обысков правоохранители изъяли документы по эксплуатационному содержанию дороги, разрешение на пассажирские перевозки маршрутным автобусом и тому подобное.
Также проводится ряд экспертиз по техническому состоянию транспортных средств и дорожного покрытия.
7 декабря около 8.00 в районе Брусилова Черниговской области произошло ДТП – столкнулись грузовик и маршрутка. 11 человек погибли на месте, еще двое скончались в больнице, семь человек пострадали.
Накануне ДТП водителей в Черниговской области предупреждали об ухудшении погоды. О том, что авария могла произойти из-за скользкой дороги, говорили также спасатели.
В то же время глава МВД Украины Денис Монастырский заявил, что ДТП произошло по вине водителя грузовика, который с нарушением ПДД выехал на встречную полосу и допустил столкновение с маршрутным автобусом.