В Украине за 10 месяцев этого года произошло более 154 тыс. ДТП

За 10 месяцев этого года произошло на 14% больше аварий, чем за аналогичный период прошлого года Фото: khar.gp.gov.ua

"За 10 месяцев 2021 года в Украине произошло 154 480 ДТП. Это на 14% больше, чем за аналогичный период в предыдущем году. Случаи аварий с пострадавшими уменьшились на 6%, а с погибшими – на 9%. Наибольший всплеск аварийности зафиксирован в Ивано-Франковской и Николаевской областях +24%", – отметили в сообщении.

В Запорожскоой области на 27% уменьшилось количество ДТП с погибшими, в Киевской и Одесской – на 21%. В Тернопольской области численность аварий с погибшими выросла на 31%, в Черновицкой – на 26%.

"ДТП с пострадавшими. Лучшая ситуация в Одесской (-21%) и Волынской (-20%) областях. Худшая динамика – в Ивано-Франковской (+21%) и Тернопольской (+20%) областях", – добавили в посте.