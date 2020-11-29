Во Львовской области несовершеннолетний насмерть сбил 16-летнего пешехода и уехал – полиция

17-летний житель Львовской области ночью 28 ноября сбил 16-летнего пешехода и скрылся с места ДТП. Автомобиль, на котором несовершеннолетний водитель совершил наезд, нашли в пяти километрах от места происшествия. Об этом сообщила Нацполиция Украины.

Наезд был совершен на автомобиле Ford, за рулем которого находился 17-летний местный житель Фото: lv.npu.gov.ua

28 ноября около 22.00 на автодороге Николаев – Городок Львовской области был совершен наезд на 16-летнего пешехода. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

По версии следствия, водитель, проезжая участок дороги возле села Рычагов в направлении Городка, совершил наезд на местного жителя и скрылся. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. Автомобиль, причастный к ДТП, полицейские нашли в поле, примерно в пяти километрах от места происшествия.

Полиция установила, что наезд был совершен на автомобиле Ford, за рулем которого находился 17-летний местный житель.

По информации полиции, водитель задержан, меру пресечения для него пока не избрали.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами.