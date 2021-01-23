Во Львовской области столкнулись поезд и маршрутка, есть пострадавшие

Водитель маршрутки Львов – Пустомыты выехал на переезд, проигнорировав сигнализацию, указывающую на приближение поезда, заявили в пресс-службе Львоской железной дороги.

Во Львовской области 23 января маршрутка столкнулась с поездом. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба Львовской железной дороги.

ДТП произошло около 9.00.

"Приближаясь к переезду, водитель маршрутного автобуса Львов – Пустомыты пренебрег предупреждением световой и звуковой сигнализации, которые запрещали движение автотранспорта, и выехал на переезд. Заметив нарушителя, машинист поезда применил экстренное торможение, однако расстояние оказалась недостаточным, чтобы предотвратить столкновение", – говорится в сообщении.

В результате пострадало два пассажира автобуса, их доставили в больницу Пустомыт.

В пресс-службе отметили, что было задержано движение двух пригородных поездов, задержки в движении пассажирских поездов нет.