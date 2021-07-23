Во Львовской области владелец ресторана избил журналиста за съемку возле его заведения – полиция

Владелец бара-ресторана избил журналиста, который осуществлял видеосъемку вблизи заведения.
"24 апреля около 22.00, в одном из сел Золочевского района 37-летний местный житель препятствовал журналисту проводить видеосъемку вблизи заведения, принадлежащего ему", - сообщили в полиции.
Подозреваемый выбил из рук оператора-журналиста местной телерадиокомпании телекамеру, пытался ее сломать, после чего нанес несколько ударов кулаками по голове и туловищу. Также предприниматель незаконно изъял собранные материалы.
Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.
В 2020 году в рамках "Индекса физической безопасности журналистов" зафиксировано 77 случаев применения силы к журналистам в Украине (общее количество пострадавших работников медиа – 101). В 2019 году произошло 75 инцидентов применения силы к журналистам, в которых пострадало 86 медийщиков.
За первые три месяца 2021 года в Украине, по данным Национального союза журналистов, зафиксировали 21 случай физической агрессии против журналистов.