Водитель, сбивший людей в Харькове, был зачислен студентом университета Воздушных сил – Геращенко

23-летний гражданин Йемена, сбивший 7 ноября в Харькове трех человек, стоявших на "островке безопасности", в 2016 году получил временное право на проживание в Украине. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

За рулем автомобиля Volkswagen, который совершил наезд на пешеходов в центре Харькова, был 23-летний гражданин Йемена Хенди Али. Об этом 7 ноября в Facebook написал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Этот "иностранный студент" в 2016 году получил временное право на проживание в Украине на основании того, что был зачислен на учебу в Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Кожедуба. Только я предполагаю, что занимался он здесь совсем не учебой. В настоящий момент Хенди Али задержан сотрудниками полиции. Полиция и прокуратура будут настаивать на содержании гражданина Йемена под стражей на период досудебного следствия", – отметил Геращенко.

По его словам, Али будут судить не только за наезд на пешеходов, но и за хулиганство.

"Несколько месяцев назад этот иностранный "студент" напал на девушку и избил ее. Ему было предъявлено подозрение по статье "хулиганство". Суд его отпустил под залог в 105 тыс. грн... Очень надеюсь, что украинское правосудие оставит Хенди Али лет на шесть – семь в Украине, с местом жительства в одной из исправительно-трудовых колоний строгого режима", – подчеркнул заместитель министра.

По информации Геращенко, на совещании у премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля две недели назад обсуждался вопрос о том, что под видом учебы в украинских вузах некоторые иностранцы приезжают в Украину, чтобы "весело проводить время". По данным заммминистра, в Украине находится более 80 тыс. иностранных студентов из 158 стран.

"Премьер поставил задачу провести жесткие проверки в вузах, в которых учатся иностранные студенты, и совместно с миграционной и пограничной службами проверить факт пребывания иностранных студентов в те дни, когда им ставят отметки в зачетках об успешной сдаче экзаменов и зачетов. В случае подтверждения таких фактов безжалостно принять меры к аннулированию права на пребывание в Украине для таких горе иностранных студентов", – сообщил Геращенко.

Водителю, совершившему наезд на пешеходов, сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Об этом 8 ноября сообщила пресс-служба Национальной полиции в Харьковской области.

7 ноября на проспекте Науки в Харькове Volkswagen сбил трех из четырех пешеходов, которые стояли на "островке безопасности". По данным полиции, в тяжелом состоянии госпитализированы 48-летний мужчина, девятилетний мальчик и неустановленная женщина в возрасте около 50 лет.