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ПРОИСШЕСТВИЯ

Восемь выстрелов и 40 минут погони. В Киевской области пьяный водитель стрелял в полицейских

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Злоумышленника задержали в Печерском районе Киева
Злоумышленника задержали в Печерском районе Киева
Фото: МВС України / Facebook

В Вышгороде Киевской области полицейские пытались остановить автомобиль Audi, водитель которого хаотично двигался по дороге, в ответ мужчина начал стрелять в правоохранителей. Об этом 20 сентября в Facebook сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

После этого водитель въехал в шлагбаум и попытался скрыться. На требование остановиться мужчина не реагировал.

"Полицейские преследовали водителя, который неоднократно создавал аварийные ситуации и сделал около восьми выстрелов в сторону служебного автомобиля полицейских. Через 40 минут автомобиль удалось заблокировать и задержать водителя в Печерском районе Киева", – отметили в пресс-службе.

Освидетельствование установило, что 33-летний мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он привлекался к уголовной ответственности по ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.

"Правонарушитель делал выстрелы из устройства для отстрела резиновых пуль. На месте происшествия изъяты оружие, разрешительные документы, патроны и гильзы. Автомобиль изъят и доставлен на специальную площадку временного задержания транспортных средств", – добавили в полиции.

По факту происшествия открыли уголовное производство по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) УК Украины. Санкция статьи предусматривает заключение на срок от девяти до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

https://www.facebook.com/pol.kyivregion/posts/4386493851405753

Теги: Украина, полиция, алкоголь, Киевская область, правоохранители, Вышгород, полицейский, уголовное производство, автомобиль, происшествие
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