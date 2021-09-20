Восемь выстрелов и 40 минут погони. В Киевской области пьяный водитель стрелял в полицейских

После этого водитель въехал в шлагбаум и попытался скрыться. На требование остановиться мужчина не реагировал.

"Полицейские преследовали водителя, который неоднократно создавал аварийные ситуации и сделал около восьми выстрелов в сторону служебного автомобиля полицейских. Через 40 минут автомобиль удалось заблокировать и задержать водителя в Печерском районе Киева", – отметили в пресс-службе.

Освидетельствование установило, что 33-летний мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он привлекался к уголовной ответственности по ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.

"Правонарушитель делал выстрелы из устройства для отстрела резиновых пуль. На месте происшествия изъяты оружие, разрешительные документы, патроны и гильзы. Автомобиль изъят и доставлен на специальную площадку временного задержания транспортных средств", – добавили в полиции.

По факту происшествия открыли уголовное производство по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) УК Украины. Санкция статьи предусматривает заключение на срок от девяти до 15 лет или пожизненное лишение свободы.