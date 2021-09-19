Марш равенства в Киеве прошел без нарушений общественного порядка – полиция

"Безопасность граждан обеспечивали работники всех структурных подразделений, в том числе полиция диалога, кинологи и взрывотехники, сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, военнослужащие Национальной гвардии, благодаря чему никаких правонарушений не зафиксировано", – сообщили в полиции.

Киевские полицейские и нацгвардейцы переходили на усиленный режим несения службы в связи с запланированным на 19 сентября Маршем равенства в Киеве.