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"Мы разные, но мы равные". Денисова призвала полицию обеспечить порядок во время ЛГБТ-марша в Киеве

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Организаторы ожидают, что на Марш равенства придет 10 тыс. человек
Организаторы ожидают, что на Марш равенства придет 10 тыс. человек
Фото: KyivPride / Facebook

19 сентября в центре Киеве состоится Марш равенства, об этом сообщила пресс-служба Kyivpride.

Главная тематика "КиївПрайда" в этом году – безопасность. Его участники будут требовать внесения изменений в законодательство о преступлениях на почве нетерпимости к представителям ЛГБТ-сообщества.

"Конституция Украины провозгласила всех людей равными в своих правах от рождения, независимо от каких-либо признаков, включая сексуальную ориентацию и гендерную идентичность", – отметили в посте.

Организаторы ожидают, что на Марш равенства придет 10 тыс. человек

Украинский омбудсмен Людмила Денисова 19 сентября в Facebook призвала украинцев быть толерантными и воздерживаться от проявлений дискриминации во время Марша равенства.

Она призвала власти Киева и правоохранителей обеспечить контроль за соблюдением общественного порядка во время проведения мероприятия и гарантировать безопасность его участникам.

"Уважаем право каждого человека быть собой! Мы разные, но мы равные!" – подчеркнула омбудсмен.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/394281288719816

Пресс-служба Kyivpride опубликовала 16 сентября в Facebook правила безопасности во время марша.

"Детям до 16 лет обязательно приходить на марш в сопровождении родителей или опекунов. Если вы идете с детьми, возьмите свидетельство о рождении или другой документ", – попросили организаторы.

https://www.facebook.com/kyivpride/posts/4107777722665759


Контекст:

С 2015-го по 2019 год в Киеве состоялось пять Маршей равенства. Они сопровождались столкновениями между полицией и противниками шествия, а также между участниками прайда и членами националистических групп.

В 2020 году в связи с эпидемией коронавируса все мероприятия в рамках "КиевПрайда" прошли в режиме онлайн.

Киевские полицейские и нацгвардейцы перешли на усиленный режим несения службы в связи с запланированным на 19 сентября Маршем равенства в Киеве. 

Теги: Украина, Людмила Денисова, марш, украинцы, омбудсмен, Марш равенства, безопасность
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