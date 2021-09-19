"Мы разные, но мы равные". Денисова призвала полицию обеспечить порядок во время ЛГБТ-марша в Киеве

Главная тематика "КиївПрайда" в этом году – безопасность. Его участники будут требовать внесения изменений в законодательство о преступлениях на почве нетерпимости к представителям ЛГБТ-сообщества.
"Конституция Украины провозгласила всех людей равными в своих правах от рождения, независимо от каких-либо признаков, включая сексуальную ориентацию и гендерную идентичность", – отметили в посте.
Организаторы ожидают, что на Марш равенства придет 10 тыс. человек.
Украинский омбудсмен Людмила Денисова 19 сентября в Facebook призвала украинцев быть толерантными и воздерживаться от проявлений дискриминации во время Марша равенства.
Она призвала власти Киева и правоохранителей обеспечить контроль за соблюдением общественного порядка во время проведения мероприятия и гарантировать безопасность его участникам.
"Уважаем право каждого человека быть собой! Мы разные, но мы равные!" – подчеркнула омбудсмен.
Пресс-служба Kyivpride опубликовала 16 сентября в Facebook правила безопасности во время марша.
"Детям до 16 лет обязательно приходить на марш в сопровождении родителей или опекунов. Если вы идете с детьми, возьмите свидетельство о рождении или другой документ", – попросили организаторы.
С 2015-го по 2019 год в Киеве состоялось пять Маршей равенства. Они сопровождались столкновениями между полицией и противниками шествия, а также между участниками прайда и членами националистических групп.
В 2020 году в связи с эпидемией коронавируса все мероприятия в рамках "КиевПрайда" прошли в режиме онлайн.
Киевские полицейские и нацгвардейцы перешли на усиленный режим несения службы в связи с запланированным на 19 сентября Маршем равенства в Киеве.