Представители ЛГБТ-сообщества провели акцию под НБУ в защиту Бевза

"По мнению протестующих, ситуация, сложившаяся вокруг Александра Бевза, свидетельствует о том, что Нацбанк отступил от мировых практик и обратился к притеснениям представителей меньшинств. Несмотря на официальный характер мероприятия и наличие у организаторов акции разрешений на ее проведение от КГГА, полиция помешала протестующим и оттеснила их от Нацбанка", – сказано в сообщении.
Активисты утверждают, что Бевз не скрывает свою сексуальную ориентацию.
"Ни для кого в НБУ не секрет, что одной из главных причин давления на Александра со стороны Шевченко стала именно сексуальная ориентация, которую Бевз не скрывает. И травля, и давление на Бевза происходят в том числе и по этим личным мотивам. Мы видим проявления средневековья и мракобесия, пещерной гомофобии, что выглядит дикостью в ХХI веке в европейском государстве", – заявили участники акции.
В "Украине молодой" 25 августа был опубликован комментарий Бевза, в котором он обвинил президента Владимира Зеленского в том, что тот знает о злоупотреблениях главы НБУ Кирилла Шевченко, но ничего не предпринимает. Бевз уточнил, что даже после его личной встречи с президентом политика руководства Нацбанка не изменилась. Он также заявил, что важно разделять коммерческое сатирическое шоу "Вечерний квартал" и государственное управление.
Политолог Алексей Голобуцкий заявил в своем Facebook, что Бевз является важным свидетелем злоупотреблений Кирилла Шевченко и [главы Офиса президента] Андрея Ермака, и "будет жаль", если он уйдет из НБУ.
После заявления об увольнении, которое 30 июня команда департамента лицензирования НБУ сделала из-за несогласия с политикой Нацбанка, Зеленский встретился с главой департамента и его коллегами, рассказывал Бевз в интервью "НВ Бизнес", вышедшем 16 июля.
Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич сообщил 14 июля в Facebook, что Бевз и его коллеги отозвали свои заявления и взяли отпуск до 1 сентября.