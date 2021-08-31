Представители ЛГБТ-сообщества провели акцию под НБУ в защиту Бевза

"По мнению протестующих, ситуация, сложившаяся вокруг Александра Бевза, свидетельствует о том, что Нацбанк отступил от мировых практик и обратился к притеснениям представителей меньшинств. Несмотря на официальный характер мероприятия и наличие у организаторов акции разрешений на ее проведение от КГГА, полиция помешала протестующим и оттеснила их от Нацбанка", – сказано в сообщении.

Активисты утверждают, что Бевз не скрывает свою сексуальную ориентацию.

"Ни для кого в НБУ не секрет, что одной из главных причин давления на Александра со стороны Шевченко стала именно сексуальная ориентация, которую Бевз не скрывает. И травля, и давление на Бевза происходят в том числе и по этим личным мотивам. Мы видим проявления средневековья и мракобесия, пещерной гомофобии, что выглядит дикостью в ХХI веке в европейском государстве", – заявили участники акции.

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