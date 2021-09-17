Организаторы ожидают до 10 тыс. участников на Марше равенства в Киеве. Полиция перешла на усиленный режим несения службы

Также правоохранители проинструктированы относительно алгоритма действий в случае правонарушений или провокаций на мероприятии.

Марш равенства состоится в центре Киева, возле парка имени Тараса Шевченко. Как пишет пресс-служба, организаторы сообщили, что ожидают до 10 тыс. участников.

"Столичная полиция готова к надлежащему обеспечению правопорядка во время Марша равенства. Будут установлены заградительные турникеты и фильтрационные пункты с металлоискателями и пропускным режимом. Также к охране публичной безопасности привлечем взрывотехников и кинологов со служебными собаками, а с целью недопущения провокаций или конфликтных ситуаций между участниками акции и другими гражданами будут усиленно нести службу наряды полиции диалога", – сказал глава Нацполиции Киева Иван Выговский.

Контекст:

С 2015-го по 2019 год в Киеве состоялось пять Маршей равенства. Они сопровождались столкновениями между полицией и противниками шествия, а также между участниками прайда и членами националистических групп.

В 2020 году в связи с эпидемией коронавируса все мероприятия в рамках "КиевПрайда" прошли в режиме онлайн.