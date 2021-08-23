"Традиция и порядок": Участников мирного сбора подписей против гей-парада в Одессе избили и увезли в полицию

"По факту событий, которые сегодня состоялись в Одессе. Сегодня в 12.00 в Аркадии был организован сбор подписей против гей-парада. Мирный сбор закончился через 20 минут после начала. Участники были избиты, задержаны и увезены в Шевченковское отделение полиции. Со стороны нашей организации сбор был заранее согласован, полиция была предупреждена. Через 20 минут после начала приехали четыре авто с вооруженными сотрудниками правоохранительных органов и начали откровенную провокацию. По факту своими действиями правоохранители спровоцировали драку, в которой часть участников была задержана и увезена в Шевченковское отделение полиции", – написали активисты.

В организации напомнили, что 21 августа на ее членов тоже напали.

"Это вторая такая ситуация, которая была направлена на членов ОО "Традиция и порядок" в Одессе за последние три дня, в связи со сбором подписей против проведения гей-парада. 21 августа во время первого согласованного сбора подписей против проведения гей-парада в Одессе было совершено нападение титушек в количестве более 20 человек. Тогда один из наших членов получил тяжелое ранение и был госпитализирован. При этом правоохранительные органы никак не отреагировали", – сказано в заявлении.

В пресс-службе подчеркнули, что "Традиция и порядок" является крупнейшим в Украине консервативным движением, которое "открыто защищает традиционные ценности".

"Состав организации насчитывает около 2000 сторонников по всей стране. Ячейки ОО "Традиция и порядок" представлены в Киеве, Днепре, Полтаве, Харькове, Львове, Житомире, Николаеве, Кременчуге, Запорожье и в Сумах. Мы точно не останемся в стороне и не позволим вести открытую пропаганду ЛГБТ в Украине. Мы обязательно выясним, кто именно и каким образом влиял на ход событий в течение последних трех дней в Одессе", – подытожили в общественной организации.