В Киеве прошел турнир по грэпплингу. Соорганизатором выступила общественная организация "Традиции и порядок"

В турнире ADCC Kyiv Open 2021 приняли участие около 300 участников из разных стран.
Представитель всеукраинской общественной организации "Традиция и порядок" Кристиан Ударов отметил, что такие мероприятия крайне важны для украинцев, так как способствуют пропаганде здорового образа жизни и патриотическому воспитанию, которым важно заниматься с детства. Он добавил, что все участники, особенно младшего возраста – это будущее Украины.
Грэпплинг – это комплексный вид борьбы, сочетающий в себе технику всех борцовских дисциплин с максимальным использованием удушающих и болевых приемов. Приемы грэпплинга разработаны на основе самбо, дзюдо, вольной борьбы и бразильского джиу-джитсу.