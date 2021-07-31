В Киеве прошел турнир по грэпплингу. Соорганизатором выступила общественная организация "Традиции и порядок"

Представитель всеукраинской общественной организации "Традиция и порядок" Кристиан Ударов: Все участники, особенно младшие – это будущее нашей страны Фото: aspi.com.ua

В турнире ADCC Kyiv Open 2021 приняли участие около 300 участников из разных стран.

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Представитель всеукраинской общественной организации "Традиция и порядок" Кристиан Ударов отметил, что такие мероприятия крайне важны для украинцев, так как способствуют пропаганде здорового образа жизни и патриотическому воспитанию, которым важно заниматься с детства. Он добавил, что все участники, особенно младшего возраста – это будущее Украины.

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Видео: Інформагентство АСПІ / ASPI news / YouTube