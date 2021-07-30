Полиция составила админпротоколы на 12 человек после столкновений на ЛГБТ-прайде под Офисом президента Украины

"Двое ребят агрессивно себя вели, провоцировали правоохранителей и других участников митинга в конфликт. В результате их привлекли к ответственности за мелкое хулиганство", – отметили в управлении.

В полиции уточнили, что двое участников вступили в словесный конфликт и нецензурно выражались в сторону правоохранителей и других граждан.

"На замечание прекратить нарушение общественного порядка молодые люди не реагировали. Полицейские остановили действия нарушителей, после чего для установления личных данных доставили их в Печерское управление полиции".

Задержанными оказались уроженцы Житомирской области 1979 и 1982 годов рождения. По данным правоохранителей, на них составлены протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях. За это им грозит до 15 суток административного ареста, указывается в сообщении.

Полицейские составили административные протоколы еще на десятерых человек. Двое получили протоколы по ст. 173, а восемь – по статье 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) Кодекса Украины об административных правонарушениях.