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Полиция составила админпротоколы на 12 человек после столкновений на ЛГБТ-прайде под Офисом президента Украины

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В Киеве провели первый ЛГБТ-прайд в формате рейва
В Киеве провели первый ЛГБТ-прайд в формате рейва
Фото: ЕРА

Полицейские составили административные протоколы на 12 человек за мелкое хулиганство и неповиновение правоохранителям после конфликта под зданием Офиса президента Украины, где 30 июля проходил ЛГБТ-прайд в формате рейва. Об этом рассказали в столичной полиции.

"Двое ребят агрессивно себя вели, провоцировали правоохранителей и других участников митинга в конфликт. В результате их привлекли к ответственности за мелкое хулиганство", – отметили в управлении. 

В полиции уточнили, что двое участников вступили в словесный конфликт и нецензурно выражались в сторону правоохранителей и других граждан.

"На замечание прекратить нарушение общественного порядка молодые люди не реагировали. Полицейские остановили действия нарушителей, после чего для установления личных данных доставили их в Печерское управление полиции".

Задержанными оказались уроженцы Житомирской области 1979 и 1982 годов рождения. По данным правоохранителей, на них составлены протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях. За это им грозит до 15 суток административного ареста, указывается в сообщении. 

Полицейские составили административные протоколы еще на десятерых человек. Двое получили протоколы по ст. 173, а восемь – по статье 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) Кодекса Украины об административных правонарушениях. 

Контекст:

Первый в Украине ЛГБТ-прайд в формате рейва в этом году провели вместо привычного прайда. Во время мероприятия возникла потасовка между противниками ЛГБТ-прайда и правоохранителями. Противников было около 200 человек, среди них – представители организаций "Основа будущего" и "Традиция и порядок", сообщила "BВС News Україна".

Теги: Киев, ЛГБТ, полиция, хулиганство, Офис президента Украины, потасовки
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