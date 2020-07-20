Возле Сум произошел выброс опасного и токсичного вещества

Власти Сум призвали горожан закрывать окна и увлажнять воздух в помещении из-за утечки опасного вещества одоранта.

В ночь с 19-го на 20 июля около села Анновка Сумской области произошел выброс одоранта – вещества, добавляемого к природному газу. Об этом 20 июля сообщил в Facebook заместитель городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Александр Журба.

Он отметил, что одорант является токсичным веществом второго класса опасности с характерным запахом. Низкие концентрации вызывают раздражение кожи и глаз, головную боль, тошноту, замедление дыхания.

"По возможности закройте окна, увлажняйте воздух в помещении. В случае ухудшения самочувствия обратитесь за помощью к врачу", – посоветовал он жителям города.