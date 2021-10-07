Выманили $7,5 млн. Украинские и американские правоохранители пресекли деятельность мошеннических кол-центров

"Граждане Украины и иностранцы организовали масштабную международную мошенническую схему. Она заключалась в деятельности специально созданных торговых платформ, которые якобы позволяли получать прибыль путем купли-продажи различных активов. С помощью программного интерфейса [они] имитировали проведение операций и рост прибыли в сотни раз", – говорится в сообщении.

Кол-центры функционировали в Киеве и Харькове, в них работало более 40 человек, среди которых граждане Украины и иностранцы.

"Всех работников тщательно подбирали, а обязательным условием приема на работу было владение иностранными языками. Через специально созданные торговые платформы и "кол-центры" члены преступной организации выманили у граждан США $7,5 млн", – сообщило ведомство.

Правоохранители в рамках расследования провели 23 обыска, во время которых были изъяты компьютерная техника, флеш-накопители, криптоноситель, документация, банковские карты и деньги.

Открыто уголовное производство по фактам создания и участия в преступной организации, а также мошенничества (ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса).