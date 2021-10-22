ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

Вымогали $120 тыс. В Закарпатской области задержали криминального авторитета и его племянника

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Злоумышленники угрожали жителю Тячевского района и его семье физической расправой
Злоумышленники угрожали жителю Тячевского района и его семье физической расправой
Фото: mvs.gov.ua

В Закарпатской области 20 октября полиция задержала криминального авторитета и его сообщника во время получения $10 тыс. Об этом проинформировала пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Мужчины угрожали жителю Тячевского района физической расправой.

"Задержаны местный криминальный авторитет и его племянник. У потерпевшего они требовали $120 тыс., которые он якобы задолжал. Процесс вымогательства сопровождался угрозами физической расправы над потерпевшим и членами его семьи, также в случае невыполнения требований обещали уничтожить его имущество", – рассказали в полиции.

Оба злоумышленника задержаны. 21 октября следователи сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Санкцией статьи предусмотрена ответственность до семи лет лишения свободы.

Прокуратура готовит ходатайство в суд об избрании фигурантам меры предосторожности.

Фото: mvs.gov.ua
Фото: mvs.gov.ua

Теги: МВД, Украина, угрозы, Закарпатская область, вымогательство, Тячев, криминал
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Зачем этот цирк?", "Иронично". Гвоздева после скандала с партнершей Melovin выйдет с ними на паркет "Танцев со звездами"
"Зачем этот цирк?", "Иронично". Гвоздева после скандала с партнершей Melovin выйдет с ними на паркет "Танцев со звездами"
"Красавица". Ребрик снялась в прозрачной блузе
"Красавица". Ребрик снялась в прозрачной блузе
  "Я поняла, что лишаю себя многих удовольствий из-за того, что такая дикарка". Сопонару рассказала о посещении секс-шопа
  "Я поняла, что лишаю себя многих удовольствий из-за того, что такая дикарка". Сопонару рассказала о посещении секс-шопа
"Потрясающе красивая", "Шикарная". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась в расстегнутой рубашке
"Потрясающе красивая", "Шикарная". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась в расстегнутой рубашке
  "Я с его бывшей общалась". Экс-участница "НеАнгелов" Вика назвала вредную привычку Позитива
  "Я с его бывшей общалась". Экс-участница "НеАнгелов" Вика назвала вредную привычку Позитива
Названо имя победительницы конкурса "Мисс Украина 2021"
Названо имя победительницы конкурса "Мисс Украина 2021"
Узелков рассказал о своей новой избраннице
Узелков рассказал о своей новой избраннице
"Надеюсь, останемся друзьями". Сеитаблаев сообщил о разводе с женой – продюсером
"Надеюсь, останемся друзьями". Сеитаблаев сообщил о разводе с женой – продюсером
67-летнего Серова, который провел в реанимации 10 суток, выписали из больницы – администратор певца
67-летнего Серова, который провел в реанимации 10 суток, выписали из больницы – администратор певца
"Можно быть и скромнее", "Сексуальная", "Вот это рот". В сети обсуждают свежие фото Никитюк
"Можно быть и скромнее", "Сексуальная", "Вот это рот". В сети обсуждают свежие фото Никитюк
Dzidzio, Роговцева, Буткевич. В Киеве прошел допремьерный показ фильма "Где деньги?". Фото
Dzidzio, Роговцева, Буткевич. В Киеве прошел допремьерный показ фильма "Где деньги?". Фото
"Это космос! Мурашки". Ани Лорак в экстравагантном образе презентовала отрывок песни
"Это космос! Мурашки". Ани Лорак в экстравагантном образе презентовала отрывок песни
"Ее имя должно быть известно каждому". В Киеве состоится закрытые фестиваля, посвященного 90-летию Евгении Мирошниченко
"Ее имя должно быть известно каждому". В Киеве состоится закрытые фестиваля, посвященного 90-летию Евгении Мирошниченко
  "Вишні" – это разрыв". Автор хита "Гуси" Wellboy презентовал новый трек. Видео
  "Вишні" – это разрыв". Автор хита "Гуси" Wellboy презентовал новый трек. Видео
"Какая большая и длинная", "Опасная женщина". Loboda снялась в купальнике
"Какая большая и длинная", "Опасная женщина". Loboda снялась в купальнике
Оператор, которую на съемках случайно застрелил Болдуин, была украинкой
Оператор, которую на съемках случайно застрелил Болдуин, была украинкой
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Персик видно", "Вульгарно". Дорофеева снялась в трусах, не прилегающих к телу
"Персик видно", "Вульгарно". Дорофеева снялась в трусах, не прилегающих к телу
"Письку видно", "Такой персик". Каменских снялась в микробикини
"Письку видно", "Такой персик". Каменских снялась в микробикини
  Бывшая жена Сергея Тигипко прокомментировала их отношения после развода
Бывшая жена Сергея Тигипко прокомментировала их отношения после развода
"У вас элементарного стыда нет". Настя Каменских показала соблазнительное фото в бикини
"У вас элементарного стыда нет". Настя Каменских показала соблазнительное фото в бикини
"Теперь мы еще больше счастливы. Спасибо за девочку". Влад Яма рассказал о пополнении в семье
"Теперь мы еще больше счастливы. Спасибо за девочку". Влад Яма рассказал о пополнении в семье
"Мечтал о таком очень долго!" Юрий Горбунов показал вечер с сыновьями и без жены
"Мечтал о таком очень долго!" Юрий Горбунов показал вечер с сыновьями и без жены
Стало известно, под какой фамилией в РФ работает дочь Сумской и Паперного
Стало известно, под какой фамилией в РФ работает дочь Сумской и Паперного
  Осенний пирог из тыквы. Легкий рецепт сочного и ароматного десерта
Осенний пирог из тыквы. Легкий рецепт сочного и ароматного десерта
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS