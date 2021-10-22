Вымогали $120 тыс. В Закарпатской области задержали криминального авторитета и его племянника

Мужчины угрожали жителю Тячевского района физической расправой.

"Задержаны местный криминальный авторитет и его племянник. У потерпевшего они требовали $120 тыс., которые он якобы задолжал. Процесс вымогательства сопровождался угрозами физической расправы над потерпевшим и членами его семьи, также в случае невыполнения требований обещали уничтожить его имущество", – рассказали в полиции.

Оба злоумышленника задержаны. 21 октября следователи сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Санкцией статьи предусмотрена ответственность до семи лет лишения свободы.

Прокуратура готовит ходатайство в суд об избрании фигурантам меры предосторожности.