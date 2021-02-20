За угрозы и нападение на пограничников задержаны двое жителей Закарпатья

По данным расследования, участниками нападения на пограничников были 31- и 32-летний местные жители. Один из них караулил у входа, другой вошел внутрь и напал на военнослужащего.

Правоохранители сообщили о подозрении одному из местных жителей, которого считают виновным в нападении на пограничников Скриншот: ГУНП в Закарпатській області / YouTube

В Закарпатской области правоохранители задержали двух местных жителей, которые 11 февраля с угрозами напали на пограничников. Об этом сообщают в Госпогранслужбе Украины.

11 февраля в частный дом, который арендуют инспекторы пограничной службы отделения "Горонглаб" Мукачевского пограничного отряда, ворвались неизвестные. По словам пограничников, нападавшие угрожали физической расправой и применили против военнослужащих газовый баллончик, заявив: "Или вы с нами, или получите проблемы". В ведомстве тогда предположили, что нападавшие имеют отношение к контрабанде сигарет и мстят за вмешательство в их деятельность.

По данным расследования сотрудников подразделений собственной безопасности Госпогранслужбы и полиции Закарпатья, участниками нападения на пограничников были 31- и 32-летний местные жители. Один из них караулил у входа, другой вошел внутрь и напал на военнослужащего, нанеся ему телесные повреждения.

18 февраля следователи Береговского отдела полиции сообщили одному из подозреваемых, жителю села Горонглаб, о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Решается вопрос о сообщении его товарищу о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 162 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности жилища).

Правоохранители также опубликовали видео процесса задержания. На нем несколько сотрудников полиции особого назначения в экипировке перелезают через забор дома, взламывают дверь и кладут на пол подозреваемого, сковав ему руки за спиной наручниками.