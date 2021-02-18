Правоохранители в прошлом году изъяли более 1,5 тонны наркотиков – Венедиктова

Усилиями украинских прокуроров удалось перекрыть пути транзита рекордных партий наркотических и психотропных веществ, заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

В Украину из Пакистана привезли около 1 тонны героина Фото: depositphotos.com

В прошлом году украинским правоохранителям удалось перекрыть пути транзита рекордных партий наркотических и психотропных веществ, сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова во время отчета в Верховной Раде 17 февраля, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

По информации Венедиктовой, у наркоторговцев удалось изъять более 1,5 тонны наркотиков