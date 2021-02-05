В Киеве у водителя, который пытался откупиться от полицейских, обнаружили наркотики на 20 млн грн – полиция

Мужчина предложил полицейским "договориться", чтобы они не осматривали его авто. Полицейские отвергли "сделку". В машине обнаружены запрещенные вещества.

В полиции не говорят, что было в пакетах, но по их оценке, оно стоит 20 млн грн Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве у водителя, который пытался откупиться от полицейских, обнаружили наркотики на 20 млн грн, заявляют в пресс-службе столичной полиции.

Во время патрулирования Голосеевского района полицейские получили ориентировку на авто марки Honda, которое находится в розыске. На проспекте Академика Глушкова они заметили и остановили для проверки автомобиль, который подходил по описанию. В ходе общения поведение водителя показалось им подозрительным, поэтому они решили осмотреть транспортное средство.

Водитель начал нервничать и предложил полицейским 8 тыс. грн, чтобы они не осматривали авто. Однако патрульные отклонили незаконное предложение и провели осмотр.

В салоне легковушки обнаружили 40 полиэтиленовых пакетов с кристаллообразным веществом общим весом около 40 кг и "предмет, похожий на пистолет с патронами". В полиции не уточняют, какое именно наркотическое вещество было в пакетах, но утверждают, что по ценам черного рынка, стоимость изъятого составляет около 20 млн грн.

По словам задержанного, он не знал о содержании пакетов, а только должен был доставить их из другого города и получить за это 1 тыс. грн. 36-летний мужчина проживает в Киеве и ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Водитель задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Изъятые вещественные доказательства направили на экспертизу.