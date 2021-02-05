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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Одессе водитель сбил на пешеходном переходе двоих детей, в полиции сообщают, что он был пьян

8-летний мальчик и 9-летняя девочка получили травмы, девочка в тяжелом состоянии.

По данным патрульных, водитель поехал на красный свет
По данным патрульных, водитель поехал на красный свет
Фото: od.npu.gov.ua

В результате ДТП в Одессе 5 февраля пострадали двое детей. Об этом сообщили в областном управлении Национальной полиции.

Авария произошла на углу улиц Разумовской и Мясоедовской. Автомобиль Toyota Prius под управлением 20-летнего водителя столкнулся с микроавтобусом Ford Transit. Автомобиль отбросило на пешеходный переход, где на зеленый свет светофора дорогу переходили 8-летний мальчик и 9-летняя девочка.

Оба ребенка получили травмы и были отправлены в больницу. Пострадавшая девочка находится в тяжелом состоянии.

В патрульной полиции уточнили, что, по предварительным данным, водитель Toyota проехал на красный сигнал светофора.  Экспертиза подтвердила, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция продолжает расследование и решает, открывать ли уголовное производство. 

Теги: Одесса, ДТП, автомобили, полиция, экспертиза, патрульная полиция, дети, травмы
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