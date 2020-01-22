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Задержанного за взятку трансплантолога Котенко суд в Киеве оштрафовал на 8500 грн

3 октября 2019 года во время получения $20 тыс. от пациента за операцию по трансплантации печени был задержан завотделением института имени Шалимова Олег Котенко. В ходе судебного разбирательства он заключил соглашение о признании вины и должен будет уплатить штраф 8500 грн.

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В октябре хирурга задержали на рабочем месте
В октябре хирурга задержали на рабочем месте
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Соломенский районный суд Киева оштрафовал на 8500 грн руководителя отделения Национального института хирургии и трансплантологии имени Шалимова Олега Котенко, задержанного на получении незаконного вознаграждения от пациента. Об этом сообщает "Судовий репортер" со ссылкой на приговор от 9 января.

Котенко – единственный в Украине хирург, который проводит трансплантацию печени. В 2019 году он поставил пациенту диагноз "рак печени на фоне цирроза и гепатита С". Как установило следствие, медик начал незаконно требовать у больного деньги. Сначала речь шла о 3000 грн за консультацию, а затем – о $30 000 за трансплантацию печени и дальнейшее лечение.

5 сентября обвиняемый с коллегами провел операцию по пересадке печени. Затем Котенко напоминал пациенту о необходимости заплатить, утверждая, что в противном случае тот не получит квалифицированное лечение. Поэтому мужчина передал врачу $2000, а затем – еще $20 000.

Котенко задержали 3 октября на рабочем месте в Киеве.

Действия завотделением квалифицировали по ч. 1 ст. 184 Уголовного кодекса Украины (незаконное требование оплаты за предоставление медицинской помощи в государственном учреждении здравоохранения), а также по ч. 3 ст. 354 (получение неправомерной выгоды).

Обвиняемый заключил с прокурором соглашение о признании вины.

Теги: приговор, взятка, трансплантация, Соломенский суд, Олег Котенко
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