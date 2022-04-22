Запорожская ОВА опубликовала фото и видео с места крушения Ан-26

Об этом рассказал спикер Запорожской областной военной администрации Иван Арефьев. Его комментарий обнародовала пресс-служба ОВА в Facebook.
Также пресс-служба военной администрации показала видео и фото с места инцидента.
Причины крушения еще выясняют. По предварительной информации, самолет упал, так как задел опору электросети, сказал Арефьев. По его словам, на месте работает прокуратура, полиция и спасатели.
"На борту было три пилота, один погиб, а двое уже находятся в больнице", – добавил он.
Самолет упал на севере Запорожской области утром 22 апреля. Ан-26 выполнял технический рейс, предварительно это гражданское судно, которое принадлежит украинской компании.