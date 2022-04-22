Запорожская ОВА опубликовала фото и видео с места крушения Ан-26

Самолет, по предварительной информации, задел опору электросети и упал Фото: Запорізька обласна військова адміністрація / Telegram

Об этом рассказал спикер Запорожской областной военной администрации Иван Арефьев. Его комментарий обнародовала пресс-служба ОВА в Facebook.

Также пресс-служба военной администрации показала видео и фото с места инцидента.

фотогалерея ( 1 из 4) Фото: Запорізька обласна військова адміністрація / Telegram Фото: Запорізька обласна військова адміністрація / Telegram Фото: Запорізька обласна військова адміністрація / Telegram Фото: Запорізька обласна військова адміністрація / Telegram

Причины крушения еще выясняют. По предварительной информации, самолет упал, так как задел опору электросети, сказал Арефьев. По его словам, на месте работает прокуратура, полиция и спасатели.

"На борту было три пилота, один погиб, а двое уже находятся в больнице", – добавил он.