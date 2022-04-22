В результате крушения самолета в Запорожской области погиб один человек, двое раненых – военная администрация

По предварительной информации, крушение потерпел самолет, который не принадлежит ВСУ Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / (иллюстративное)

По предварительной информации, это был украинский самолет, отметили в ОВА.

"Воздушное судно выполняло технический рейс. Сейчас известно об одном погибшем и двоих раненых. Количество экипажа и причины падения выясняются. По предварительной и пока не подтвержденной информации, самолет задел электросопротивление, в результате чего загорелся двигатель. На месте происшествия работает ГСЧС и соответствующие органы", – сообщили там.

Нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский в эфире национального телемарафона, который транслирует канал "Рада", сказал, что это не военный самолет.

"У меня есть данные, это гражданский самолет, который никакого отношения к ВСУ не имеет. Это очередное преступление РФ, сбивающее мирные самолеты. Авиакомпания, которая совершала вылет, никакого отношения к военным действиям не имеет", – сообщил он.