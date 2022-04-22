В Запорожской области упал Ан-26, который выполнял технический рейс, есть пострадавшие – ОВА

Ан-26 упал в Запорожской области сегодня утром
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook (иллюстративное)
В Запорожской области упал самолет Ан-26. Об этом сообщила пресс-служба областной военной администрации в Telegram.
"Сегодня утром в Вольнянском районе Запорожской области упал самолет Ан-26. Воздушное судно выполняло технический рейс. Есть пострадавшие. Обстоятельства выясняются. Подробности будут позже", – сообщили в ОВА.
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