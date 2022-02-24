В Киевской области упал украинский военный самолет – ГСЧС

Самолет упал между селами Жуковцы и Триполье и загорелся.

Судя по сообщениям СМИ, в частности "Интерфакс-Украина", в изначальном посте говорилось, что в результате крушения погибли пять человек. Позднее сообщение было исправлено, в нем написано, что количество погибших уточняют.

На месте авиакатастрофы работают 37 спасателей.

Контекст:

Около 5.00 24 февраля появилось обращение Путина о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины".

После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, начали сообщать о звуках взрывов.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный рассказал, что около 5.00 вооруженные силы Российской Федерации начали обстреливать украинские позиции на востоке страны, нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в ряде областей, а также по военным объектам Вооруженных сил. Одновременно с этим Россия начала артиллерийские обстрелы территории Украины вдоль государственной границы и на границе с временно оккупированным Крымом.

Госпогранслужба Украины сообщила, что Россия атаковала границу Украины в пяти областях (Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской), в том числе со стороны Беларуси.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать и "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины".

По данным ВСУ на 12.10 в районе проведения операции Объеденных сил на Донбассе украинские военнослужащие сбили семь российских самолетов, два вертолета, а также уничтожили несколько десятков единиц бронированной техники ВС РФ.

По информации советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, известно о более чем 40 погибших и нескольких десятках раненых среди украинских военных.