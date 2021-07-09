Завладели землей в курортной зоне стоимостью 12 млн грн. В Одесской области разоблачили незаконную схему

"По данным следствия, группа лиц, используя поддельные решения Таировского поселкового совета Овидиопольского района, бесплатно передала в частную собственность семь земельных участков общей площадью 0,5 га и зарегистрировала право собственности на подконтрольных подставных лиц", – отметили в релизе.

На участках без разрешительных документов начали строить жилые дома. Средства, полученные от реализации жилья и земли, распределялись между членами группы.

В прокуратуре сообщили, что для фигурантов дела решают вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.