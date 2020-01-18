Женщине, которая в прямом эфире препятствовала работе журналистов "112 Украина", сообщили о подозрении – прокуратура

Женщине, которая не давала сотрудникам канала "112 Украина" снимать сюжет, сообщили о подозрении в препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.

Женщине, которая в прямом эфире препятствовала работе журналистов канала "112 Украина", объявили о подозрении. Об этом 17 января сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Речь идет о родственнице директора госпредприятия "Гутянское лесное хозяйство".

В прокуратуре отметили, что журналисты в августе 2019 года снимали сюжет о незаконной вырубке леса.

"Женщина с группой других лиц подбежала к журналистам, начала закрывать объективы видеокамер, толкать работников СМИ. Кроме того, она своим телом заблокировала выезд машины, принадлежащей журналистам, пока ее подельники прокалывали колеса машины, требуя удалить отснятый материал", – сообщили в пресс-службе.

Ее подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171 Уголовного кодекса (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов по предварительному сговору группой лиц). Прокуратура намерена ходатайствовать об избрании ей меры пресечения.

Если вина женщины будет доказана, ей грозит штраф 3400–8500 грн или ограничение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового.

В прокуратуре напомнили, что по этому делу еще четверым мужчинам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 171, трое из них находятся под домашним арестом.

28 августа канал "112 Украина" сообщил, что на их съемочную группу, которая снимала сюжет о незаконной вырубке леса в Харьковской области, напали работники одного из лесхозов. "Наших журналистов сначала заперли в автомобиле, в котором спустили колеса, а после избили журналиста в прямом эфире. Кроме того, требовали удалить видео с отснятыми материалами", – заявили в телекомпании.