Житель Одессы обвиняется в изнасиловании 10 девочек по 26 эпизодам преступления – прокуратура

"Следствием установлено, что в течение 2016-2021 годов обвиняемый, используя псевдоним и фотографию своего сына в социальной сети "ВКонтакте" и мессенджерах Telegram, Viber, WhatsApp, общался с малолетними и несовершеннолетними девушками. Во время общения злоумышленник совершал в отношении них развратные действия, в частности, вел цинично-откровенные разговоры на сексуальные темы и направлял в их адрес изображения и видеозаписи порнографического содержания", – говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что, войдя в доверие, мужчина получал фотографии интимного характера, а затем, "узнав на странице в социальной сети номера мобильных телефонов девочек, он звонил им и представлялся сотрудником полиции, который осуществляет контроль за распространением в сети интернет публикаций порнографического характера".

"Пользуясь жизненной неопытностью подростков, мужчина угрожал, что сообщит их родителям, родственникам и в школе, где они учились, о фактах распространения ими в сети интернет обнаженных фото, и предлагал встретиться под предлогом обсуждения и решения данной ситуации. Из-за угроз разглашения сведений, порочащих их честь и достоинство, малолетние и несовершеннолетние потерпевшие были вынуждены согласиться на встрече в малолюдном месте, во время которых обвиняемый насиловал их", – описали в ведомстве действия подозреваемого.

В некоторых случаях, по данным следствия, тот снимал изнасилование на телефон "с целью дальнейшего принуждения девочек к половому сношению".

"От указанных действий пострадали 10 девочек, из которых шесть стали жертвами неоднократных изнасилований. Всего следствием установлено 26 эпизодов преступления", – подчеркнули в прокуратуре.

Мужчина является обвиняемым в уголовном производстве, открытом по ст. 156 (развращение несовершеннолетних) , ст. 152 (изнасилование) и ст. 301 (изготовление и распространение порнографической продукции) Уголовного кодекса Украины.

В прокуратуре отметили, что обвиняемому грозит лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.