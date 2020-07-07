В Киеве будут судить мужчину, которого подозревают в 44 эпизодах развращения несовершеннолетних

Жертвами педофила, по данным полиции Киева, стали девять девочек в возрасте от девяти до 16 лет.

Киевская полиция направила в Подольский районный суд столицы уголовное производство в отношении мужчины, который фигурирует в 44 эпизодах развращения несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Жертвами педофила, по данным полиции, стали девять девочек в возрасте от девяти до 16 лет. Злоумышленник также распространял порнографию и совершил сексуальное насилие в отношении двух малолетних.

Мужчину разоблачили в ноябре прошлого года. Как выяснили полицейские, правонарушитель во время общения через интернет посылал детям изображения порнографического характера и получал аналогичные личные фото в ответ. Также он вел разговоры на сексуальные темы и всячески развращал несовершеннолетних. Во время личных встреч с некоторыми из них целовал и касался их половых органов.

Злоумышленнику инкриминируют ч. 4 ст. 153 (сексуальное насилие), ч. 2, 3, 4, 5 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Сейчас он находится под стражей.