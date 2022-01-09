Жители Запорожской области в саду нашли 100-килограммовую авиабомбу

Хозяева частного дома выкорчевывали старые деревья в саду, когда нашли снаряд Фото: dsns.gov.ua

Хозяева частного дома на улице Чкалова выкорчевывали старые деревья в саду, когда нашли снаряд. Специалисты ГСЧС выяснили, что это 100-килограммовая авиабомба времен Второй мировой войны.

"Пиротехники обезвредили снаряд в специально отведенном месте с соблюдением техники безопасности. Также спасатели дополнительно обследовали место опасной находки. Угроза местным жителям ликвидирована", – отметили спасатели.

В операции были задействованы восемь единиц техники и 24 сотрудника ГСЧС.

Фото: dsns.gov.ua