Злоумышленника, который застрелил в Харькове мужчину, задержали – полиция

По данным полиции, к убийству, произошедшему 22 февраля на улице в Харькове, привел конфликт между двумя мужчинами.

Вероятный убийца 40-летнего мужчины, погибшего 22 февраля в Харькове, задержан. Об этом вечером того же дня проинформировала полиция Харьковской области.

"Нападавшим оказался 50-летний мужчина. Его обнаружили и задержали за пределами Харькова", – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Начальник Следственного управления полиции региона Сергей Чиж рассказал, что, по данным следствия, убийство могло произойти из-за долга, сообщило Общественное.

"Между потерпевшим и преступником произошел конфликт. Преступник достал пистолет и выстрелил в район головы... Следствие установило только один выстрел", – объяснил Чиж.

Убийство произошло 22 февраля около 19.40 на улице Отакара Яроша в Харькове.

Местное издание Newsroom сообщило со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, что жертва – Борис Б, а вероятный злоумышленник – Александр Ч.