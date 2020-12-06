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Убийство "отца иранской бомбы". В Иране сообщили, что физик был убит при помощи оружия с искусственным интеллектом

Физик-ядерщик, заместитель министра обороны Ирана Мохсен Фахризаде был убит из оружия, управлявшегося со спутника и оборудованного искусственным интеллектом. Жена физика сидела рядом с ним, при этом она не пострадала, сообщил заместитель командира Корпуса стражей исламской революции, контр-адмирал Али Фадави.

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Фахризаде был убит 27 ноября
Фахризаде был убит 27 ноября
Фото: ЕРА

Убитый 27 ноября в пригороде Тегерана иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде был ликвидирован при помощи пулемета, оборудованного "умной спутниковой системой, использовавшей искусственный интеллект". Об этом сегодня заявил заместитель командира Корпуса стражей исламской революции, контр-адмирал Али Фадави, пишет агентство Mehr.

По его словам, у ученого было 11 охранников. Первый удар был нацелен на первую машину, где находились охранники. После этого нападавшие применили пулемет, управляемый со спутника.

Фадави отметил, что у пулемета была усовершенствованная камера, он выстрелил 13 раз. Оружие было нацелено только на Фахризаде. Его жена осталась невредимой, несмотря на то, что находилась на расстоянии нескольких сантиметров от мужа.

После полученных ранений Фахризаде умер в больнице.

Сразу же после убийства Иран обвинил в преступлении Израиль.

Фахризаде родился в 1958 году, был ведущим разработчиком иранской ядерной программы, преподавал физику в Университете имама Хусейна в Тегеране. Фахризаде был офицером Корпуса стражей исламской революции. По данным Совета Безопасности ООН, погибший был старшим научным сотрудником министерства обороны Ирана и вооруженных сил страны.

Как пишет The Wall Street Journal, Фахризаде называли "отцом иранской бомбы" и сравнивали с американским физиком Робертом Оппенгеймером – создателем первой атомной бомбы.

Теги: Иран, убийство, физика, нападение, Тегеран, ранение, охранник, Мохсен Фахризаде
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