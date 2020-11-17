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Трамп рассматривал вариант военного удара по ядерному объекту в Иране – СМИ

От военного удара по ядерному объекту в Иране президента США Дональда Трампа отговорили высокопоставленные американские чиновники, сообщают источники The New York Times.

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Трампа предупредили о последствиях удара
Трампа предупредили о последствиях удара
Фото: ЕРА

Президент США Дональд Трамп собирался нанести военный удар по находящемуся в Иране объекту, связанному с ядерной программой этой страны. Об этом со ссылкой на четыре источника сообщило 16 ноября The New York Times.

Этот вопрос обсуждался 12 ноября на совещании в Овальном кабинете Белого дома. В нем, в частности, принимали участие вице-президент Майк Пенс, госсекретарь Майк Помпео, и.о. главы Пентагона Кристофер Миллер и председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.

Собеседники издания утверждают, что Трампа интересовали варианты действий против ядерного объекта. Его предупредили, что военный удар может привести к расширению рамок конфликта "в последние недели президентства".

The New York Times предполагает, что речь идет об объекте в иранском городе Нетенз, где, по данным МАГАТЭ, запасы урана в 12 раз превышают допустимые соглашениями. По нему якобы могут нанести ракетный или кибернетический удар.

20 июля 2015 года Совет Безопасности ООН одобрил соглашение, направленное на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций. Тегеран гарантировал, что откажется от идеи создания ядерного оружия. Через 10 лет, в случае выполнения Ираном условий ядерного соглашения, все ограничения и условия, содержащиеся в резолюции ООН, должны были прекратить действие.

8 мая 2018 года Трамп объявил, что его страна выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану, считая его "катастрофическим". По словам Трампа, Тегеран обманывал мировое сообщество, утаивая продолжение изысканий в области ядерного оружия.

Иранский президент Хасан Рухани говорил, что рад выходу США из ядерной сделки. Он назвал Вашингтон "проблемным партнером" и проинформировал, что продолжит работу по соглашению с Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией. Также Рухани предупредил, что Тегеран может возобновить обогащение урана в промышленных масштабах.

6 августа 2018 года Трамп подписал указ, который возобновил санкции против Ирана, действовавшие до подписания ядерной сделки. Они вступили в силу 5 ноября.

8 мая 2019 года в Иране заявили об отказе выполнять часть обязательств по ядерной сделке. 1 июля стало известно, что эта страна превысила лимит запасов низкообогащенного урана, установленный положениями СВПД.

В августе 2020 года Иран предоставляет МАГАТЭ доступ к двум ядерным объектам.

Теги: Иран, Дональд Трамп, ядерная программа, Марк Милли, Майк Пенс, Майк Помпео
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