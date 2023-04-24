Экс-командира львовского "Беркута", которого подозревают в убийствах во время Евромайдана, взяли под стражу

Пацеляка отправили под стражу на 60 дней без права залога. Как отмечает hromadske, с 24 марта по решению Печерского районного суда Киева Пацеляк находился под ночным домашним арестом.

Во время апелляционного заседания 24 апреля Пацеляк рассказал, что ночной домашний арест мешал ему работать в Киеве и делал невозможным посещение родного Новояворовска Львовской области.