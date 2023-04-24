Экс-командира львовского "Беркута", которого подозревают в убийствах во время Евромайдана, взяли под стражу

Пацеляка отправили под стражу на 60 дней без права залога. Как отмечает hromadske, с 24 марта по решению Печерского районного суда Киева Пацеляк находился под ночным домашним арестом.
Во время апелляционного заседания 24 апреля Пацеляк рассказал, что ночной домашний арест мешал ему работать в Киеве и делал невозможным посещение родного Новояворовска Львовской области.
Госбюро расследований 22 марта объявило Пацеляку подозрение в превышении служебных полномочий, совершении террористического акта, организации причинения тяжких телесных повреждений, а также совершении умышленных убийств и законченных покушений на убийство двух и более участников акций протеста.
По данным следствия, под руководством Пацеляка подразделение львовского "Беркута" 18 февраля 2014 года применило физическую силу, спецсредства, в том числе свето-шумовые гранаты производства РФ, помповые ружья, которые были снаряжены патронами со свинцовой картечью, против митингующих на улице Институтской в Киеве и прилегающих к ней улицах.
В результате таких действий погибло три человека и около 200 получили телесные повреждения, в том числе и огнестрельные, различной степени тяжести.