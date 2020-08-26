Суд оправдал судью Волкову, отпустившую на свободу экс-командира спецроты "Беркут"

Шевченковский районный суд Киева вынес оправдательный приговор для судьи Печерского суда Светланы Волковой, которая обвинялась в вынесении неправосудных решений. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

Прокуратура с решением суда не согласна и готовит апелляционную жалобу Фото: depositphotos.com

Шевченковский районный суд Киева оправдал судью Печерского суда Киева Светлану Волкову, которая в 2014 году освободила из-под стражи бывшего командира роты спецподразделения "Беркут" Дмитрия Садовника, подозреваемого в убийстве активистов Евромайдана, и применила в отношении него меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook.

"Другим решением судья отменила постановление прокурора об отказе в удовлетворении ходатайства адвоката о закрытии уголовного производства, обязав прокурора принять такое решение", – сказано в сообщении.

По результатам предварительного расследования судье было сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 375 Уголовного кодекса Украины (заведомо неправосудное решение), обвинительный акт 18 мая 2015 года был направлен в суд для рассмотрения по существу.

"Во время дебатов прокурор поддержал весь объем приведенных в суде доказательств и попросил суд назначить обвиняемой наказание в виде семи лет лишения свободы. По результатам судебного рассмотрения Шевченковский районный суд пришел к выводу об отсутствии в действиях судьи состава инкриминируемых уголовных правонарушений", – сообщили в прокуратуре.

Прокуратура с решением суда не согласна и готовит апелляционную жалобу.

Волкова освободила Садовника из-под стражи в сентябре 2014 года, обосновав решение тем, что у него есть жена, трое детей и квартира в Киеве. Позже экс-беркутовец сбежал. Генпрокуратура открыла в отношении Волковой уголовное производство по факту принятия неправомерного решения.

Судья была уволена 29 сентября 2016 года. Соответствующее постановление №3581-20 поддержали 235 депутатов.